Год изменений: Украина примет решение о присоединении к Римскому статуту

Новости Украины:Денис Монастырский заявил, что Украина окончательно решит вопрос о присоединении к Римскому статуту в 2020 году.

Украина на протяжении 2020 года придет к окончательному решению, касательно вопроса присоединения к Римскому статуту.

Об этом заявил в своем интервью Денис Монастырский глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Верховной рады.

Отвечая на вопрос, собирается ли Украина присоединяться к Римскому статуту, Монастырский ответил, что мы собираемся присоединится к Римскому статуту. Но в данном контексте слово "собираемся" означает длительное настоящее время (Present Continious).

Касательно Римского статута есть множество вопросов по последствиям. По которым ведется очень острая дискуссия относительно существования в Украине добровольческих батальонов и дальнейшей судьбы военнослужащих которые воевали в первые дни активной фазы. По этому остается еще много не улаженных вопросов, заявил глава.

В ответ на вопрос, насколько Украина вправе обратится по вопросу преступлений России в Международный уголовный суд, хотя сама не состоит в непосредственном отношении к этому правовому полю.

Монастырский заявил, что относительный успех по этому вопросу уже достигнут, но также он неоднозначного мнения на этот счет.

Глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности считает, что присутствуют определенные риски и их нужно обязательно учитывать, он уверен, что это очень серьезный вопрос, поэтому его не могли решить в сентябре, но уверен, что в этом 2020 году удастся определить точный исход, объявил он.

Как сообщалось ранее, уже в к концу 2016 года генеральный прокурор Юрий Луценко высказался, что Рада будет голосовать за ратификацию Римского статута если будет соблюдено условие об эффективном расследовании событий на Майдане и также в аннексированном Крыму и на Донбассе находившемся в оккупации. Законопроект так и не был принят в конечном итоге.

Также ранее сообщалось, что в 2018 году в сентябре, защитники прав написали в Гаагу, Международный уголовный суд с обращением о сексуальном насилии на востоке Украины, в зоне вооруженного конфликта.