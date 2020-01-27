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Год изменений: Украина примет решение о присоединении к Римскому статуту

Год изменений: Украина примет решение о присоединении к Римскому статуту
11:31 Сегодня Телеграф Фото: facebook.com

Новости Украины:Денис Монастырский заявил, что Украина окончательно решит вопрос о присоединении к Римскому статуту в 2020 году.

Украина на протяжении 2020 года придет к окончательному решению, касательно вопроса присоединения к Римскому статуту.

Об этом заявил в своем интервью Денис Монастырский глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Верховной рады. 

Отвечая на вопрос, собирается ли Украина присоединяться к Римскому статуту, Монастырский ответил, что мы собираемся присоединится к Римскому статуту. Но в данном контексте слово "собираемся" означает длительное настоящее время (Present Continious).

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Касательно Римского статута есть множество вопросов по последствиям. По которым ведется очень острая дискуссия относительно существования в Украине добровольческих батальонов и дальнейшей судьбы военнослужащих которые воевали в первые дни активной фазы. По этому остается еще много не улаженных вопросов, заявил глава. 

В ответ на вопрос, насколько Украина вправе обратится по вопросу преступлений России в Международный уголовный суд, хотя сама не состоит в непосредственном отношении к этому правовому полю.

Монастырский заявил, что относительный успех по этому вопросу уже достигнут, но также он неоднозначного мнения на этот счет.

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Глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности считает, что присутствуют определенные риски и их нужно обязательно учитывать, он уверен, что это очень серьезный вопрос, поэтому его не могли решить в сентябре, но уверен, что в этом 2020 году удастся определить точный исход, объявил он. 

Как сообщалось ранее, уже в к концу 2016 года генеральный прокурор Юрий Луценко высказался, что Рада будет голосовать за ратификацию Римского статута если будет соблюдено условие об эффективном расследовании событий на Майдане и также в аннексированном Крыму и на Донбассе находившемся в оккупации. Законопроект так и не был принят в конечном итоге.

Также ранее сообщалось, что в 2018 году в сентябре, защитники прав написали в Гаагу, Международный уголовный суд с обращением о сексуальном насилии на востоке Украины, в зоне вооруженного конфликта.

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Украина, Рим, Денис Монастырский.
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