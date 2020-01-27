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Резонансное дело: Аваков может лишиться должности

Резонансное дело: Аваков может лишиться должности
10:18 Сегодня Телеграф Фото: mvs.gov.ua

Новости Украины:Глава правоохранительного комитета Рады заговорил о вероятности увольнения Авакова с должности.

В Верховной Раде допускают увольнение министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом заявил председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности Рады Денис Монастырский в интервью "РБК-Украина".

Монастырский отметил, что Аваков может лишиться должности в случае, когда дело об убийстве украинского журналиста Павла Шеремета не достигнет должного прогресса. 

"Если конкретно дело Шеремета развалится на глазах - это возможно будет одним из поводов для того, чтобы Арсен Борисович ушел с должности", - заявил политик.

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Также он отметил, что деятельность главы правоохранительного ведомства активно мониторят, анализируют и его испытательный срок еще неоконченный.

"Это дело однозначно станет Рубиконом", - добавил Монастырский. Политик убежден, что в этом деле нельзя допускать ошибок, ведь оно вызвало огромный резонанс в обществе .

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Верховная Рада, МВД, Арсен Аваков, Убийство Шеремета, Дело Шеремета, Денис Монастырский.
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