Резонансное дело: Аваков может лишиться должности

Новости Украины:Глава правоохранительного комитета Рады заговорил о вероятности увольнения Авакова с должности.

В Верховной Раде допускают увольнение министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом заявил председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности Рады Денис Монастырский в интервью "РБК-Украина".

Монастырский отметил, что Аваков может лишиться должности в случае, когда дело об убийстве украинского журналиста Павла Шеремета не достигнет должного прогресса.

"Если конкретно дело Шеремета развалится на глазах - это возможно будет одним из поводов для того, чтобы Арсен Борисович ушел с должности", - заявил политик.

Также он отметил, что деятельность главы правоохранительного ведомства активно мониторят, анализируют и его испытательный срок еще неоконченный.

"Это дело однозначно станет Рубиконом", - добавил Монастырский. Политик убежден, что в этом деле нельзя допускать ошибок, ведь оно вызвало огромный резонанс в обществе .