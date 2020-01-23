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В Раде хотят сократить время рассмотрения неотложных законопроектов

В Раде хотят сократить время рассмотрения неотложных законопроектов
18:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: rada.gov.ua

Новости Украины:В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается сократить время рассмотрения на пленарном заседании неотложных законопроектов во втором чтении.

Как сообщается на сайте парламента, автор законопроекта №2796 народный депутат Сергей Фролов (фракция "Слуга народа") предлагает внести изменения в статью 101 регламента "Особенности рассмотрения законопроектов, определенных как неотложные".

Фролов предлагает подготовленный ко второму чтению неотложный законопроект, при наличии представления в его поддержку, подписанного большинством народных депутатов от конституционного состава Рады, по решению парламента, принятому на пленарном заседании, рассматривать в следующем порядке: выступление председателя комитета или представителя от главного комитета до 3 минут, выступление представителей от каждой депутатской фракции (депутатской группы) продолжительностью до 3 минут и открытое поименное голосование за законопроект в редакции главного комитета.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект разработан для повышения эффективности работы парламента и оптимизации законодательного процесса.

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В пояснительной записке также говорится, что анализ работы Верховной Рады предыдущих созывов свидетельствует о злоупотреблении процедурами и практике блокировки работы парламента путем многомесячного рассмотрения искусственно подготовленных предложений (поправок) ко второму чтению с целью затягивания рассмотрения вопросов повестки дня и длительной отсрочки принятия важных для общества законов.

В соответствии со статьей 93 Конституции Украины, законопроекты, определенные президентом как неотложные, рассматриваются Радой вне очереди.

В соответствии с регламентом, парламент может принять решение об определении законопроекта безотлагательным после включения его в повестку дня сессии парламента или в ходе его дальнейшего рассмотрения. Законопроект, определенный как неотложный, после завершения его предварительного рассмотрения или доработки включается в повестку дня ближайшего пленарного заседания и рассматривается вне очереди.

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