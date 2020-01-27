Скандал с "прослушкой" у Гончарука: в Раде заговорили о подследствиях

Новости Украины:В комитете Верховной Рады прокомментировали "скандальные" записи с кабинета премьер-министра Украины.

Украинское правительство ужесточает вопрос безопасности после скандала с "прослушкой" кабинета Гончарука.

Об этом заявил председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности Рады Денис Монастырский в интервью РБК-Украина.

"Вопрос безопасности в высоких кабинетах, безусловно, ужесточился", - подчеркнул он.

Монастырский отметил, что сейчас в правительстве стали серьезней относится к своим гаджетам и документации в "планшете".

Говоря о сроках решения этой проблемы, Монастырский не назвал конкретных временных рамок. "Насколько это будет долго, посмотрим", - заявил он.

Монастырский также обратил внимание на самый главный ущерб от этих событий. По его словам эта ситуация заставила жителей Украины и инвесторов усомниться в работе Кабинета министров и премьер-министра Гончарука во главе.