Зеленский назвал Гончарука "хорошей машиной"

Новости Украины:Глава украинского государства рассказал в интервью о дальнейших кадровых изменениях.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нынешнюю украинскую власть ждет еще много кадровых изменений до тех пор, пока не будет сформирована идеальная команда.

Об этом он сказал в интервью израильскому "9-му каналу".

"Мы сменою людей, сменою элит, сменою правительства показываем это, что мы другая страна. И не только сейчас кадровыми изменениями, которые будут еще много раз меняться. Я уверен, что нас ждет большое путешествие в кадровые изменения, и это нормально. Надо менять. Менять, менять, менять. Подбирать идеальную команду", - сказал Президент.

Он также прокомментировал свое решение оставить Премьер-министра Алексея Гончарука на посту.

"Он – хорошая машина. Он не наездил еще то количество километров, после которого вы меняете автомобиль. И это не потому что я его сейчас сравниваю с вещью. Это просто аллегория. Молодой, как мне кажется, очень нужный этой стране, этому времени сейчас человек", - сказал Зеленский.