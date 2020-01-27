Зато есть работник от Минздрава: В Борисполе не создали медштаба

Новости Украины:В аэропорту "Борисполь" заявили, что пока у них нет штаба, но есть представитель от Минздрава.

В международном аэропорту "Борисполь" сообщили, что у них нет штаба медиков, работает представитель от Минздрава. Об этом корреспондент УНН сообщили в пресс-службе аэропорта.

"У нас нет штаба, есть работник от Минздрава. Это их работник, и мы не можем отвечать на вопросы, связанные с не нашим работником", - сообщили в пресс-службе, отвечая на вопрос о работе медицинского штаба в аэропорту в связи с коронавирусом.

Также в аэропорту посоветовали узнать о представителе Министерства здравоохранения непосредственно в Министерстве, и добавили, что на сайте аэропорта есть разъяснения по заболеванию.

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский предложил укомплектовать в "Борисполе" медицинский штаб из-за коронавируса.

Как сообщалось ранее, число погибших в результате вспышки коронавируса в Китае в понедельник, 27 января, выросло до 81.