Опять бомба: В Киеве эвакуировали граждан с Центрального жд вокзала

Новости Украины:В Киеве снова заминировали Центральный жд вокзал, пассажиров эвакуировали.

В Киеве поступило сообщение о заминировании Центрального железнодорожного вокзала, в результате чего пассажиров эвакуировали, однако поезда курсируют по графику. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"Временно ограничена работа Центрального железнодорожного вокзала в Киеве. Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировано.

Объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.

Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, работники ГСЧС в столице с начала 2020 года уже десять раз выезжали на сообщения о минировании объектов.