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День в ООС: боевики продолжают лупить из запрещенного оружия

День в ООС: боевики продолжают лупить из запрещенного оружия
18:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: МОУ

Новости Украины:С начала суток боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня.

С начала текущих суток боевики в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенных Минскими соглашениями вооружений, сообщает штаб ООС в Facebook.

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано 5 обстрелов. В частности, в районе населенного пункта Пески боевики применили гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. Под Новотроицким дважды открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Под Лебединским также были зафиксированы два нарушения режима прекращения огня – позиции украинских сил были обстреляны из минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север" были зафиксированы 4 нарушения режима прекращения огня. В районе Майорского боевики применяли гранатометы различных систем, под Киндрашевкой Новой – минометы калибра 82 мм. Рядом с Южным огонь велся из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Под Новотошковским боевики применили миномет калибра 120 мм.

Потерь среди украинских военнослужащих в результате обстрелов нет.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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