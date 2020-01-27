"Представление" для ОБСЕ: боевики обстреляли свои позиции на участке разведения

Новости Украины:На участке разведения сил под Петровским боевики имитировали обстрел своих позиций со стороны ВСУ.

Участники незаконных вооруженных формирований (НВФ) в воскресенье, 26 января, провели обстрел собственных позиций, разместившись на оставленных во время разведения сил позициях украинских войск.

"Вечером 26 января 2020 года украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (ОЦКК) зафиксировала действия вооруженных формирований Российской Федерации по имитации нарушения разведения сил и средств в пределах участка разведения № 3 Петровское", - сообщает штаб операции Объединенных сил в Facebook.

Как сообщается, вооруженные боевики, используя рельеф местности и высокую растительность, зашли на места позиций подразделений ООС, освобожденные во время разведения войск, и открыли огонь трассирующими пулями в сторону позиций НВФ.

"Все происходило на расстоянии 250 метров от видеокамеры наблюдения ОБСЕ, которая, по мнению представителей вооруженных формирований Российской Федерации, должна предоставить безапелляционные доказательства факта нарушения разведения сил и средств со стороны Вооруженных сил Украины. Целью таких действий может быть обострение ситуации на участке разведения, которая в дальнейшем может привести к возвращению войск на исходные позиции до разведения или занятия новых выгодных рубежей вооруженными формированиями Российской Федерации в указанном районе", - подчеркивают в штабе.

Украинская сторона СЦКК настаивает на необходимости соблюдения существующих договоренностей и недопустимости подобных действий.