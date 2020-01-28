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Оккупанты на Донбассе 10 раз обстреляли украинских военных

Оккупанты на Донбассе 10 раз обстреляли украинских военных
07:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:За минувшие сутки боевики 10 раз открывали огонь на Донбассе, один обстрел зафиксирован в ночь на вторник, без потерь.

За минувшие сутки боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, с начала текущих суток зафиксирован один обстрел, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"27 января вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия… в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", – говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС в Фейсбук во вторник утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" по украинским позициям зафиксировано шесть обстрелов: недалеко от Песок - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; два раза рядом с Новотроицким - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; дважды вблизи Лебединского - из минометов калибра 82-мм боевики выпустили 9 мин, а также гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия; в районе Тарамчука - из станкового противотанкового гранатомета - 6 выстрелов, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Четыре обстрела боевиков было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: неподалеку Майорского - из гранатометов различных систем; в районе Новой Кондрашовки - из 82-мм миномета; рядом с Южным - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Новотошковского - из 120-мм миномета - 5 мин.

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"Кроме того, в 21.50 в районе участка разведения №3, вблизи населенного пункта Богдановка, враг в очередной раз совершил обстрел со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия", – подчеркнули в штабе.

С началом текущих суток боевики обстреляли украинские позиции возле Новолуганского в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", применив гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"За текущие сутки потерь нет", – резюмировали в пресс-центре штаба.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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