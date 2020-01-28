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В Харькове трамвай смертельно травмировал пешехода

В Харькове трамвай смертельно травмировал пешехода
07:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Полиция

Новости Украины:В Харькове трамвай совершил наезд на пешехода, в результате чего последний скончался.

В Харькове в понедельник вечером на проспекте Тракторостроителей трамвай №23 сбил пешехода.

"От полученных телесных повреждений мужчина погиб", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

На вид погибшему 40-50 лет. Полиция устанавливает его личность и все обстоятельства происшедшего.

Решается вопрос о квалификации в соответствии с УК Украины. 

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Добавляется, что информация внесена в Единый учет Немышлянского отдела полиции. Следователем решается вопрос о квалификации данного факта по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства происшествия и личность погибшего устанавливаются.

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ДТП, Харьков, Авария, Трамвай.
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