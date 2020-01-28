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В Харькове приговоренный к пожизненному заключению обжаловал приговор

В Харькове приговоренный к пожизненному заключению обжаловал приговор
09:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Константин Безрук, убивший двоих людей и ранивший 12-летнего ребенка, обжаловал в Харьковском апелляционном суде приговор Киевского райсуда Харькова о пожизненном заключении.

В Харьковский апелляционный суд поступили жалобы на приговор, вынесенный Киевским райсудом города Константину Безруку, обвиняемому в убийстве мужчины и женщины и ранении их 12-летней дочери.

"Поступили жалобы от самого Безрука, его адвокатов и от прокурора", - сообщили корреспонденту агентства Интерфакс-Украина в пресс-службе Харьковского апелляционного суда.

По словам собеседника агентства, дата судебного заседания пока не назначена.

Как пояснили корреспонденту агентства Интерфакс-Украина в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, обвинение не требует изменения наказания (суд первой инстанции приговорил Безрука к пожизненному заключению), а добивается, чтобы его признали виновным в покушении на убийство 12-летней девочки.

"В этой части суд признал его виновным в нанесении умышленных легких телесных повреждений (ч.2 ст.125 УК Украины), а мы настаиваем на том, что его действия следует квалифицировать как покушение на убийство (ч.2 ст.15 ч.2 п.2 ст.115 УК Украины)", - сказали в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как сообщалось, 24 июня 2018 года полиция задержала 42-летнего мужчину по подозрению в том, что он застрелил в Харькове мужчину и женщину, а также ранил их дочь.

25 июня 2018 года начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех на брифинге сообщил, что мотивом для убийства мог стать долг, который потерпевший не хотел возвращать подозреваемому. Кроме того, подозреваемый за несколько дней до преступления жаловался в полицию на угрозы со стороны потерпевшего.

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"Основной мотив преступления, который называет фигурант, - потерпевший должен был $100 тыс., которые не собирался возвращать... По его (подозреваемого - ред.) словам, это была кровная месть семье потерпевшего", - сказал О.Бех.

12 декабря 2019 года Киевский райсуд Харькова признал Безрука виновным в двойном убийстве (п.1 ч.2 ст.115 УК Украины) и в нанесении легких умышленных телесных повреждений (ч.2 ст.125 УК Украины) и приговорил его к пожизненному лишению свободы.

Суд также удовлетворил гражданские иски на возмещение морального ущерба потерпевшим на общую сумму более 1 млн грн.

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Харьков, Суд, Апелляция, Пожизненное заключение.
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