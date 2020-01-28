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В Харькове в метро задержали мужчину с боевой гранатой

В Харькове в метро задержали мужчину с боевой гранатой
10:43 Сегодня Телеграф УНН Фото: hk.npu.gov.ua

Новости Украины:На центральной станции метро в Харькове задержали мужчину с гранатой Ф-1.

В харьковском метрополитене правоохранители изъяли у мужчины боевую гранату "Ф-1". Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

"Сотрудники отдела полиции в метрополитене обнаружили боеприпас у 39-летнего жителя поселка Васищево в вестибюле станции метро "Площадь Конституции", - говорится в сообщении.

Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции в метрополитене ГУНП в Харьковской области 27 января около 22:30.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления харьковской полиции.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

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Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы. Место приобретения и цель хранения боеприпаса устанавливаются. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении мужчины.

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Харьков, Полиция, Граната, Происшествие.
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