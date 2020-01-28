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В Днепре горела ветеринарная клиника, погибли 100 животных

В Днепре горела ветеринарная клиника, погибли 100 животных
11:19 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ГСЧС

Новости Украины:В ночь на вторник, 28 января, в больнице ветеринарной медицины на улице Космической в Днепре произошел пожар.

В ночь на вторник, 28 января, в Днепре загорелась ветеринарная больница, в результате чего погибли 100 крыс и мышей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

"28-го января в 3:59 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в больнице ветеринарной медицины на улице Космическая, Соборного района города Днепр", - говорится в сообщении.

Как узнали спасатели, возгорание возникло в подвальном помещении двухэтажного здания. Огнем повреждена мебель, стеллажи с полками, клетки для животных и инфракрасные лампы. Общая площадь пожара составила 15 кв. метра. Пожар локализовали в 4:43 и потушили в 5:23. Пожарные спасли пять котиков и двух щеночков. В результате пожара погибли около 100 крыс и мышей. Люди не пострадали.

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Напомним, в Николаеве произошел пожар в летней кухне частного дома, в результате чего погибла 81-летняя женщина.

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Пожар, Днепр, ГСЧС, Ветклинника.
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