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С крымского журналиста Николая Семены сняли российскую судимость

С крымского журналиста Николая Семены сняли российскую судимость
13:24 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Крымский журналист Николай Семена получил уведомление о досрочном снятии с него судимости.

Крымский журналист Николай Семена получил постановление подконтрольного России Железнодорожного суда Симферополя от 14 января о досрочном прекращении испытательного срока и снятии с него судимости. Об этом журналист сообщил Крым.Реалии.

"Ходатайство осужденного Семены Н.М. об отмене условного осуждения и снятии судимости – удовлетворить. Отменить условное осуждение в отношении Семены по приговору от 22 сентября 2017 года и снять с него судимость по данному приговору", - сказано в постановлении "суда".

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Как сообщалось ранее, Семену оккупационные власти в Крыму обвинили в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. В апреле 2016 года в его доме ФСБ РФ провела обыск, а в мае того же года ему было предъявлено официальное обвинение в том, что журналист опубликовал на сайте Крым.Реалии статью. Журналист находился под подпиской о невыезде.

22 сентября 2017 года Железнодорожный суд Симферополя приговорил Семену к 2,5 годам лишения свободы условно.

Сам журналист заявляет, что в своих материалах он реализовывал право на "свободное выражение мнения".

Правозащитные и журналистские организации считают преследование Семены политически мотивированным.

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Адвокаты Семены подали жалобу в Европейский суд по правам человека на приговор, однако ЕСПЧ отказал в приоритетном рассмотрении жалобы.

14 января 2020 года подконтрольный России Железнодорожный суд Симферополя рассмотрел и удовлетворил ходатайство адвоката Семены Александра Попкова о досрочном прекращении испытательного срока и снятия с него судимости.

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Симферополь, Крым, Суд, Журналист, Николай Семена, Оккупированный полуостров.
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