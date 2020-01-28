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Ситуация на линии фронта: Боевики дважды открывали огонь по позициям ВСУ (Видео)

Ситуация на линии фронта: Боевики дважды открывали огонь по позициям ВСУ (Видео)
13:38 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:В Минобороны говорят, что боевики дважды нарушали режим прекращения огня.

На Донбассе с начала текущих суток, по состоянию на 12.00 было зафиксировано два случая нарушения режима прекращения огня.

Об этом говорится в ежедневной сводке Министерства обороны Украины, касающейся ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.

Так, сразу после полуночи, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия оккупационные войска обстреляли позиции наших защитников неподалёку от Новолуганского на Луганском направлении.

Защитники вели адекватный ответный огонь: Оккупанты снова нарушили режим тишины

А на Донецком направлении, с 08.05 до 08.55, противник вел огонь по украинским позициям в районе населенного пункта Лебединское, в очередной раз используя запрещенные минометы калибра 82 мм, а также другое пехотное вооружение.

Для подавления огня противника и прекращения провокаций обороняющиеся подразделения ОС использовали имеющиеся огневые средства и дали российским оккупантам адекватный ответ.

"Согласно имеющейся информации, боевых потерь со стороны наших сил в результате обстрелов со стороны противника нет", - говорится в сводке.

Как сообщалось ранее, на Донбассе за минувшие сутки оккупанты 10 раз нарушили режим тишины, потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

Напомним, в штабе ООС заявили, что уже несколько дней боевики блокируют доступ миссии ОБСЕ к участку разведения сил.

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Террористы, Донбасс, Минобороны Украины, Обстрелы, ОРДЛО.
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