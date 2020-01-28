Ситуация на линии фронта: Боевики дважды открывали огонь по позициям ВСУ (Видео)

На Донбассе с начала текущих суток, по состоянию на 12.00 было зафиксировано два случая нарушения режима прекращения огня.
Об этом говорится в ежедневной сводке Министерства обороны Украины, касающейся ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.
Так, сразу после полуночи, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия оккупационные войска обстреляли позиции наших защитников неподалёку от Новолуганского на Луганском направлении.
А на Донецком направлении, с 08.05 до 08.55, противник вел огонь по украинским позициям в районе населенного пункта Лебединское, в очередной раз используя запрещенные минометы калибра 82 мм, а также другое пехотное вооружение.
Для подавления огня противника и прекращения провокаций обороняющиеся подразделения ОС использовали имеющиеся огневые средства и дали российским оккупантам адекватный ответ.
"Согласно имеющейся информации, боевых потерь со стороны наших сил в результате обстрелов со стороны противника нет", - говорится в сводке.
Как сообщалось ранее, на Донбассе за минувшие сутки оккупанты 10 раз нарушили режим тишины, потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.
Напомним, в штабе ООС заявили, что уже несколько дней боевики блокируют доступ миссии ОБСЕ к участку разведения сил.