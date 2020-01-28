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В Ивано-Франковске массово отравились иностранные студенты

В Ивано-Франковске массово отравились иностранные студенты
13:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:В Ивано-Франковске 7 студентов отравились лавашом с курятиной.

Семь студентов, обучающихся в Ивано-Франковском национальном медицинском университете, были госпитализированы в областную клиническую инфекционную больницу с предварительным диагнозом "пищевая токсикоинфекция", сообщается на официальном сайте Главного управления Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области.

"Больные связывают возникновение заболевания с употреблением лаваша с куриным мясом, приобретенным в заведении "Сэндвич-бар" 24 января… Ухудшение самочувствия у больных появилось 24-25 января… Состояние больных - средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

Проведено санитарно-эпидемиологическое обследование ячейки и внеплановая проверка заведения, в ходе которой установлено, что заведение не было зарегистрировано в Едином государственном реестре, работает на привозной воде неизвестного происхождения, контроль температурного режима холодильного оборудования отсутствует, в нем нарушено товарное соседство, частично отсутствует маркировка на пищевых продуктах, а также ряд других нарушений.

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Специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области начали санитарно-эпидемиологическое расследование вспышки острой кишечной инфекции в областном центре. Ситуация находится на контроле облуправления ведомства.

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Ивано-Франковск, Студенты, Массовое отравление, Происшествие.
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