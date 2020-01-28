Во Львовской области ребенок и двое взрослых отравились угарным газом

Новости Украины:В понедельник вечером, 27 января, в поселке Жовква Львовской области трое человек отравились угарным газом.

Во Львовской области в результате отравления угарным газом были госпитализированы три человека, среди которых один ребенок. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Так, 27 января, около 23:15, в городе Жовква, в частном доме по ул. Богуна, отравились, вероятно, угарным газом 3 человека, в том числе 1 ребенок (2019 рождения).

Пострадавшие в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в Жовковскую ЦРБ. Аварийной бригадой ОАО "Львовгаз" временно прекращены поставки газа в дом. Дом оборудован ПГ-4 и котлом АГВ.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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