В Киеве на Троещине горела многоэтажка

Новости Украины:На Троещине, в Киеве, произошел пожар в многоэтажке, в результате которого пострадала женщина.

В Киеве на Троещине произошел пожар в 16-этажном доме. Об этом пишет Информатор.

Сообщение о пожаре на улице Каштановой поступило на линию "101" около 12:00. Оказалось, что горит одна из квартир.

"Предварительно, горит трехкомнатная квартира на 4 этаже 16-этажного дома. Огонь удалось локализовать около 12:27", - говорится в сообщении.

"В Киеве произошел пожар в многоэтажке, в трехкомнатной квартире, на четвертом этаже. Звонок нам поступил в 11:56, сразу были направлены спасательные подразделения. Во время тушения пожара спасатели спасли женщину из квартиры, которую сразу передали работникам скорой помощи, которые, в свою очередь, сразу ее госпитализировали в больницу. В 12:47 пожар был полностью ликвидирован", - сообщила пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага.

Также она отметила, что на месте происшествия работали 4 единицы основной и специальной техники, а также 22 человек личного состава.

"Причины пожара выясняются", - добавила Водолага.

Вскоре пожар удалось ликвидировать. Полностью выгорела одна комната.

Сообщается, что спасатели вынесли из огня женщину. Ее госпитализировали в больницу. Информация о других пострадавших уточняется.

Из-за пожара задержали движение автобусов №21, которые курсируют по улице Каштановой. Автобусы временно ездят по маршруту №73.

Напомним, в Украине с начала года во время пожаров погибли 133 гражданина, еще 99 пострадали.