Живодер: В Запорожье разыскивают мужчину который повесил щенка Хаски

Новости Украины:Полиция Запорожья устанавливает личность подозреваемого в издевательствах над животными.

В Запорожье полицейские устанавливают личность и разыскивают подозреваемого в издевательствах над животным. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Запорожской области.

Так, 26 января в сети появился ряд публикаций, в которых говорилось о том, что неустановленное лицо на улице Вавилова в городе Запорожье из хулиганских побуждений, совершил издевательство над животным, а именно повесила на дереве щенка породы Хаски.

Сотрудниками Днепровского отдела полиции ГУНП в Запорожской области информация о событии была внесена в журнал единого учета, проведен осмотр места происшествия и опрошены все возможные свидетелей правонарушения.

В настоящее время полицейскими проводятся ряд оперативно-розыскных и следственных мероприятий с целью установления лица, причастного к совершению преступления.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.1 ст.299 Уголовного кодекса Украины (Жестокое обращение с животными). Санкция статьи предусматривает арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

Продолжается досудебное расследование.

Как сообщалось ранее, в Запорожье сообщили о подозрении мужчине, который бросил собаку с моста на железнодорожные пути.