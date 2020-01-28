В Харькове судят мужчину, изнасиловавшего 12-летнюю девочку ее бабушку и убившего двух кошек

Новости Украины:В Харькове засудили мужчину который изнасиловал девочку ее бабушку и убил двух кошек.

Мужчина, который изнасиловал 12-летнюю девочку, ее летнюю бабушку и убил двух кошек, получил 13 лет тюрьмы, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

"Октябрьским районным судом г. Харькова вынесен обвинительный приговор в отношении 29-летнего харьковчанина, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 152, ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156 и ч. 1 ст. 299 УК Украины (незаконное лишение свободы двух лиц, изнасилования, растление, путем совершения развратных действий в отношении малолетнего, жестокое обращение с животными)", — указано в сообщении.

Как сообщил заместитель руководителя местной прокуратуры Владислав Грюк, обвинительного приговора суда педофила приговорили к 13 годам заключения. Во время досудебного расследования и судебного разбирательства обвиняемый вину не признал, однако она полностью доказана в ходе судебного разбирательства.

"В судебных прениях прокурор настаивал на максимальном наказании, которое предусмотрено уголовным кодексом за совершение вышеуказанных преступлений, а именно — 15 лет лишения свободы", — добавили в прокуратуре.

Правоохранители также отметили, что осужденный совершал развратные действия в отношении 12-летней падчерицы и однажды, угрожая девочке предметом, похожим на пистолет, изнасиловал ее неестественным способом.

Также злоумышленник, оставшись на едине с 71-летней бабушкой девочки, угрожая пожилой женщине ножом, заклеив ей рот скотчем и связав руки пластиковыми хомутами, изнасиловал последнюю. В это время домой пришла сожительница (мать девочки) и заметив, что ее мать находится в состоянии лишения свободы, пыталась освободить ее. Но преступник, угрожая ножом, связал руки и ноги скотчем своей сожительнице. Таким образом он лишил свободы двух человек. Когда педофил-насильник вышел из квартиры, женщина смогла освободиться и обратилась в полицию.

К тому же, злоумышленник совершил жестокое обращение с животными, убив двух кошек, которые жили в семье.

Как писал УНН ранее, летом прошлого года в Одесской области оправдали обвиняемого в некрофилии.