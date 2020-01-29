Киев готовится к снегу: уже готовы 418 единиц спецтехники

Новости Украины:Киев в ожидании непогоды - дорожники подготовили более 400 спецмашин.

В связи с тем, что 29 января в столице ожидаются сильные осадки, коммунальная корпорация "Киевавтодор" подготовила к работе 418 единиц спецтехники.

Об этом информирует Официальный портал Киева.

“КК "Киевавтодор" готова к осадкам, которые синоптики прогнозируют со среды до конца недели. Как сообщили в коммунальной корпорации, к снегу готовы 418 единиц спецтехники. В среду, 29 января, в столице прогнозируют сильные осадки. Дождь с переходом в мокрый снег, усилится ветер. Температура днем до +1°C. Ночью -1°C”, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в четверг, 30 января, ожидается мокрый снег, возможно образование гололеда. В связи с этим дорожники будут обрабатывать дороги и тротуары сыпучими материалами.

“Для надлежащей работы снегоуборочной техники столичная власть призывает водителей не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Автомобили, мешающие расчищать дороги от снега, будут эвакуированы”, - подчеркивают в КГГА.

Чтобы не навредить жизни и здоровью, Управление по вопросам гражданской защиты КГГА напоминает киевлянам о необходимости быть осмотрительными на улице.