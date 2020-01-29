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Боевики 12 раз нарушили режим “тишины” - работали минометы

Боевики 12 раз нарушили режим “тишины” - работали минометы
08:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ООС

Новости Украины:Боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве.

Незаконные вооруженные формирования 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"28 января вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия…В результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил получили боевые ранения", - говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду утром.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Лебединское, Березовое, Васильевка, Новолуганское, Орехово, Новотошковское, Троицкое.

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"С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет", - подытожили в штабе ООС.

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Армия, Донбасс, ВСУ, АТО, ООС.
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