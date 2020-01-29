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На Донбассе боевики трижды обстреляли украинские позиции

На Донбассе боевики трижды обстреляли украинские позиции
13:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Боевики обстреляли украинские позиции в районе Орехово, Песок и Новотошковского.

Незаконные вооруженные формирования трижды нарушили режим прекращения огня с начала среды, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток до 12:30 российско-оккупационные войска открывали огонь трижды. На Луганском направлении после 11 часов противник со стороны населенного пункта Голубовское из 120-мм миномета обстрелял опорные пункты подразделений Объединенных сил, оборудованы неподалеку Орехово и Новотошковское", - сказал спикер Минобороны Максим Праута на брифинге в Киеве.

Кроме того, на Донецком направлении боевики из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия 40 минут вели огонь по позициям украинских войск в районе населенного пункта Пески.

Боевики 12 раз нарушили режим “тишины” - работали минометы

"По имеющейся на данный момент информации, в результате сегодняшних вражеских обстрелов потерь с нашей стороны нет", - добавили в Минобороны.

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Оборона, Минобороны, ВСУ, АТО, ООС.
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