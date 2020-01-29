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Снег и гололед: в Киеве резко испортится погода

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Снег и гололед: в Киеве резко испортится погода
14:46 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Киеве ближайшие дни ожидается мокрый снег, на дорогах местами гололедица.

 В конце января в большинстве областей Украины, кроме юга, зима напомнит о себе осадками, преимущественно в виде мокрого снега, порывистым ветром и скользкими дорогами, хотя температура останется довольно высокой, как для этого периода.

Как сообщает Укргидрометцентр, ожидается дождь с переходом в мокрый снег, ночью местами слабое налипание мокрого снега, в Черниговской и Сумской областях значительный мокрый снег (лишь в южных и восточных областях днем без осадков).

Ночью на дорогах северной половины местами гололедица. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, в большинстве областей порывы 15-20 м/с.

Прогноз погоды в Украине 30 января (Фото: meteo.gov.ua)

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла, в южной части 4-9° тепла В Карпатах – ночью умеренный, днем небольшой снег, температура в течение суток 2-7° мороза.

В Киеве 30 января - мокрый снег, ночью слабое налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-18 м/с. Температура ночью около 0°, днем 1-3° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 30 января самая высокая температура днем была 7,9° в 2002 году, самая низкая ночью -25,0° в 1941 году.

Прогноз погоды в Киеве 30 января (Фото: meteo.gov.ua)

В пятницу, 31 января, в Украине, кроме востока и юго-востока, небольшой мокрый снег и дождь, днем в западной части умеренные осадки.

На дорогах, кроме южной части, кое-где гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Украинцев предупредили об ухудшении погодных условий

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза ; днем 0-5° тепла, в южной части 4-9° тепла.

В Карпатах - ночью умеренный, днем значительный снег, метель; температура ночью 2-7° мороза, днем около 0°.

В Киеве – небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 1-3° тепла.

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