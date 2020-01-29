Микитасю сократили сроки ознакомления с материалами дела

Новости Украины:Суд ограничил сроки для ознакомления с материалами дела касательно избиения экс-нардепом главы сельсовета в Черниговской области.

Печерский районный суд Киева ограничил стороне защиты срок ознакомления до 30 января с материалами производства в отношении бывшего народного депутата Максима Микитася.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Суд удовлетворил ходатайство следователя Государственного бюро расследований, согласованное прокурорами Офиса генпрокурора, и ограничил стороне защиты срок ознакомления до 30 января с материалами производства в отношении бывшего народного депутата Украины (VIII созыва) по факту хулиганских действий в помещении поселкового совета в Любече Репкинского района Черниговской области.

Досудебное расследование находится на контроле руководства Офиса генерального прокурора.

Как сообщалось ранее, 5 июля следователи ГБР открыли уголовное производство по факту нападения Микитася на председателя Любечского поселкового совета.

Бывший депутат ворвался в помещение поселкового совета во время сессии и нанес поселковому голове Сергею Пинчуку телесные повреждения.

24 сентября Микитасю сообщили о подозрении в совершении хулиганских действий.

В декабре Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование по факту нападения Микитася на председателя Любечского поселкового совета.

Напомним, пограничники в "Борисполе" сняли с рейса экс-депутата Микитася.