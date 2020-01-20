Сняли с самолета: экс-нардеп пытался выехать из Украины

Новости Украины:Пограничники в "Борисполе" сняли с рейса экс-депутата Микитася.

Бывшего народного депутата Максима Микитася, подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии на более чем 81 млн гривень, 20 января сняли рейса, когда он пытался вылететь из Украины.

Эту информацию подтвердил корреспонденту представитель ГПСУ Андрей Демченко.

"Действительно такое событие имело место сегодня в аэропорту Борисполь", - сказал он.

Другие детали Демченко не разглашал, поскольку заметил, что это является компетенцией других правоохранительных органов. Куда должен был вылететь бывший народный депутат, Демченко также не сообщил.

В комментарии кореспонденту осведомленный собеседник в Специализированной антикоррупционной прокуратуре рассказал, что Максим Микитась не имеет разрешения на пересечение границы.

"Микитась по состоянию на 20 января не имеет разрешения покидать территорию Украины", - сказал он.

Ранее бывший народный депутат Сергей Лещенко в своем Telegram-канале сообщил, что Микитася 20 января сняли с рейса при попытке вылета за границу.