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Все школы Мариуполя закрыли на карантин

Все школы Мариуполя закрыли на карантин
15:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Мариуполе с 30 января приостановят занятия во всех школах города из-за вспышки гриппа и ОРВИ.

С 30 января все учреждения общего среднего и внешкольного образования Мариуполя будут закрыты на карантин в связи с увеличением заболевших гриппом и ОРВИ, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

"В связи с ежедневным увеличением количества учеников, заболевших респираторными инфекциями, в соответствии с приказом департамента образования от 29.01.2020 №50 "О приостановке образовательного процесса в учреждениях общего среднего образования и внешкольного образования г.Мариуполя в 2019-2020 учебном году" с 30 января года приостановлено образовательный процесс в учреждениях общего среднего и внешкольного образования города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала недели в школах города отсутствовало 12% школьников из-за заболевания ОРВИ, вчера эта цифра составляла уже 14%, а сегодня - более 16%.

Кроме того, в центрах первичной медико-санитарной помощи увеличено количество регистраторов в изменениях и продолжены приемные часы педиатров из-за увеличения количества обращений.

Грипп в Украине: школы в 8 областях Украины приостановили обучение

"Поэтому было принято решение закрыть школы города на карантин до улучшения эпидемситуации. И важно - обезопасить от заражения респираторными инфекциями других детей", - добавили в горсовете.

О восстановлении обучения в учебных заведениях будет сообщено дополнительно.

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Школы, Грипп, Мариуполь, Карантин, ОРВИ.
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