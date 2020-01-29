Скачать
Среда, 29.01.2020
В Украине заболеваемость гриппом превысила эпидемпорог
В Украине заболеваемость гриппом превысила эпидемпорог
ВОЗ созывает чрезвычайный комитет по коронавирусу
ВОЗ созывает чрезвычайный комитет по коронавирусу
Все соперники Динамо на втором турецком сборе: расписание матчей
Все соперники Динамо на втором турецком сборе: расписание матчей
Ракета Falcon 9 успешно стартовала с группой спутников Starlink (Видео)
Ракета Falcon 9 успешно стартовала с группой спутников Starlink (Видео)

Боевики на Донбассе продолжают применять запрещенное оружие

Боевики на Донбассе продолжают применять запрещенное оружие
18:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Боевики на Донбассе продолжают применение запрещенных Минскими соглашениями вооружений.

С начала текущих суток боевики в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе провели 6 обстрелов, в том числе с применением запрещенных Минскими соглашениями вооружений, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики провели обстрелы позиций Объединенных сил под Марьинкой, и в районе населенного пункта Пески. Оба раза боевики применяли гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики нарушили режим прекращения огня четыре раза. Под Ореховым велся огонь из миномета калибра 120 мм. Под Новотошковским боевики открывали огонь трижды – из минометов калибров 120 мм и 82 мм.

В Минске договорились возобновить поиск пропавших без вести на Донбассе

Украинские военнослужащие открывали ответный огонь из разрешенного оружия.

Пострадавших в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Боевики, Донбасс, Вооружение, ВСУ, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Минэкономики рассказали, что делать если не платят зарплату
02 Медики объяснили, как кофе влияет на кишечник
03 Как минимизировать вред от алкоголя на организм?
04 Где хранить обувь? Нестандартные решения для интерьера (Фото)
05 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 30 января
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Авиакомпаниям разрешили частично летать над Ираном и Ираком
Авиакомпаниям разрешили частично летать над Ираном и Ираком
Опасный коронавирус из Китая добрался до Финляндии
Опасный коронавирус из Китая добрался до Финляндии
Опрос: Украинцы считают президента главным двигателем реформ
Украинцы считают президента главным двигателем реформ
MARUV публично поблагодарила полицию, которые вернули ей украденные вещи (Фото)
MARUV публично поблагодарила полицию, которые вернули ей украденные вещи (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь