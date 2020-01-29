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В Минске договорились возобновить поиск пропавших без вести на Донбассе

В Минске договорились возобновить поиск пропавших без вести на Донбассе
18:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Предложения по возобновлению поиска пропавших без вести на Донбассе с участием МККК будут обработаны до следующего заседания ТКГ.

Участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились на заседании в среду до следующего заседания обработать предложения по механизму организации поиска пропавших без вести с участием, в частности, Международного Комитета Красного Креста (МККК), сообщает пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Достигнута договоренность о возобновлении поиска пропавших без вести: до следующего заседания ТКГ в Минске будут обработаны соответствующие предложения относительно механизма организации этой работы с участием международных организаций, в том числе Международного Комитета Красного Креста", - написала Олифер на своей странице в соцсети Facebook в среду вечером по итогам заседания.

Она отметила, что в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы также продолжается работа по взаимному освобождению людей, "которая была успешно проведена 29 декабря 2019 года".

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Как сообщалось, 29 декабря 2019 года в ходе обмена удерживаемыми лицами между властями Украины и ОРДЛО получил свободу 81 украинец. ОРДЛО были переданы 124 человека.

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Донбасс, Минск, Пропавшие без вести, Дарка Олифер, ТКГ, ООС.
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