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Беспилотник ОБСЕ зафиксировал тяжелое вооружение террористов

Беспилотник ОБСЕ зафиксировал тяжелое вооружение террористов
16:17 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Украинская сторона СЦКК говорит, что оккупанты продолжают нарушать Минские соглашения.

На Донбассе беспилотники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали танки и гаубицы оккупантов, размещенные с нарушением линии отвода.

Об этом говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook со ссылкой на украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

"Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают грубо нарушать Минские договоренности, размещая военную технику как с нарушением линий отвода, так и за пределами выделенных мест хранения вооружения", - говорится в сообщении.

На Донбассе боевики трижды обстреляли украинские позиции

Так, в отчете СММ ОБСЕ от 28 января отмечается, что 26 января беспилотник малого радиуса действия на неподконтрольной правительству Украины территории зафиксировал четыре буксируемые гаубицы (Д-30 "Лягушка", 122 мм) и две самоходные гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм) возле населенного пункта Белое, а также одну самоходную артиллерийскую установку (2С9 "Нона-С", 120 мм) возле населенного пункта Голубовка.

В этот же день беспилотник дальнего радиуса действия зафиксировал один танк (Т-64) и один вероятно миномет (неустановленного типа) возле населенных пунктов Новоселовка и Нижнее Лозовое, а уже на следующий день патруль миссии зафиксировал три буксируемые гаубицы (Д-30 "Лягушка", 122 мм) в населенном пункте Новогригорьевка.

Отмечается, что вышеупомянутое вооружение было размещено с нарушением линий отвода.

Кроме того, 23 января с помощью воздушного наблюдения зафиксировано 49 танков (неустановленного типа) на полигонах возле населенных пунктов Круглик и Мануйловка, расположенных за линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения.

Напомним, в Минобороны говорят, что изменили подход к оборонному заказу на этот год.

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Террористы, ОБСЕ, Боевики, Донбасс, Миссия ОБСЕ, СЦКК, ОРДЛО, Бесптлотник.
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