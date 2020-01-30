Боевики 9 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе

Новости Украины:Боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали.

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 9 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"29 января вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", - говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрелы по украинским позициям вблизи н.п. Пески, Лебединский и дважды рядом с Марьинкой, применив гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Четыре вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно неподалеку Орехово - из миномета калибра 120 мм противник выпустил 2 мины, три раза рядом с Новотошковским - из миномета калибра 120 мм - 4 мины и с 82-мм миномета - 14 мин, вблизи Новолуганского - из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.

"С началом текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет", - добавили в штабе.