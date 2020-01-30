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В Лисичанске из-за непогоды часть города осталась без воды

В Лисичанске из-за непогоды часть города осталась без воды
08:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Лисичанске в результате непогоды обесточены три насосные станции, без воды остались 23 тыс. человек.

В Лисичанске (Луганская обл.) в результате непогоды обесточены три насосные станции, без воды остались 23 тыс. человек, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"В ночь на 30 января в Лисичанске из-за порывов ветра обесточены три насосные станции, в результате чего без водоснабжения остались 23 тыс. абонентов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к восстановительным работами привлечено коммунальное предприятие "Лисичанскводоканал". Котельные работают в штатном режиме.

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Движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено.

Для обеспечения проезда на дорогах от Укравтодора привлечено 1 тыс. 122 работника и 835 единиц техники.

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Луганская область, Лисичанск, Водоснабжение, Лисичанскводоканал.
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