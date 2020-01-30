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Четверг, 30.01.2020
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Во Львове сожгли автомобиль журналистки

Во Львове сожгли автомобиль журналистки
09:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:30 января сожгли автомобиль Mitsubishi Colt, который принадлежал львовской корреспондентке украинской службы "Радио Свобода" Галине Терещук и ее мужу, журналисту Василию Терещуку.

Минувшей ночью неизвестный поджег легковой автомобиль "Мицубуши кольт", принадлежащий корреспондентке "Радио Свобода" Галине Терещук, сообщила корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" Галина Терещук.

Инцидент произошел в промежутке от полуночи до 00:10 минут на улице Кубийовича.

"Сразу после полуночи мы с мужем услышали, как сработала сигнализация, и когда муж выглянул в окно, то увидел, что машина уже горела", - рассказала журналистка.

По ее словам, позже соседи рассказали, что перед самым пожаром видели на улице молодого человека, который подошел к автомобилю журналистки, положил под" дворники" два пакета.

"Соседи спросили его, что он собирается делать и тот сказал – поджечь вот эту машину, после чего поджег пакеты и ушел", - рассказала она.

По словам журналистки, у нее нет никаких конфликтов на бытовой почве и она не знает, с чем связан этот инцидент.

"Что это - не понравился такой то текст или попытка запугать – я сама не знаю и хочу найти ответ", - сказала она, отметив, что в последнее время никаких угроз она не получала.

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По ее словам, на месте происшествия работали сотрудники полиции и Службы безопасности Украины

Терещук работает корреспонденткой "Радио Свобода" во Львове с 2000 года.

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Журналисты, Пожар, Львов, Радио Свобода.
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