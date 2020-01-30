Пополнение в авиации: В МВС заявили о появившемся парке вертолетов

Новости Украины:В Министерстве внутренних дел подвели итоги по количеству новой авиации, а именно вертолетов.

В Министерстве внутренних дел есть шесть вертолетов для ГСЧС и Национальной гвардии, два вертолета для Государственной пограничной службы и еще два ожидают для Национальной полиции.

Об этом во время итогового совещания по деятельности Нацполиции в 2019 году сказал первый заместитель Министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, передает УНН.

"В системе Министерства внутренних дел продолжается работа по развитию единой системы авиационной безопасности и поддержке, на которые возлагается задача, прежде всего, реагирование на все чрезвычайные ситуации, которые происходят. Сегодня мы уже имеем парк вертолетов. Это шесть вертолетов ЕС-225, которые прибыли для чрезвычайников и для Национальной гвардии. Два вертолета H-125 - для Государственной пограничной службы, и ожидаем два вертолета 145-х для Национальной полиции, для того, чтобы мы своевременно прилетали на помощь для возникновения тех или иных ситуаций", - сказал Сергей Яровой.

Как сообщалось ранее, военно-морские силы Украины планируют получить еще три катера класса Island в 2021 году.