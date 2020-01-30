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Эпидемия гриппа: В винницких школах объявили карантин

Эпидемия гриппа: В винницких школах объявили карантин
12:04 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Школы в Виннице закрыли на карантин в связи со вспышкой гриппа и ОРВИ.

С сегодняшнего дня во всех школах Винницы из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ приостановлены занятия.

Как сообщает пресс-служба Винницкого горсовета, соответствующее решение было принято 29 января на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, поскольку в образовательных учреждениях фиксируется превышение эпидемиологического порога заболеваемости ОРВИ и гриппом среди школьников.

По данным департамента здравоохранения городского совета, в Виннице наблюдается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Из-за гриппа и ОРВИ в Киеве на карантин закрыли школу

"Медики отмечают, что возросло количество больных, нуждающихся в стационарном лечении. Поэтому для предотвращения эпидемического распространения гриппа и ОРВИ среди детского населения, возникла необходимость приостановить учебный процесс в учреждениях общего среднего образования Винницкой городской ОТГ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предварительно обучение приостанавливается с 30 января по 7 февраля.

"В зависимости от эпидситуации, на следующей неделе будет приниматься решение о возобновлении обучения в общеобразовательных учреждениях или продлении карантина", - добавили в горсовете.

Напомним, Украина приближается к пику заболеваемости гриппом, который в этом году приходится на конец января - начало февраля.

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Винница, Школы, Грипп, Карантин, ОРВИ.
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