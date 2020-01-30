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Взрывы и стрельба: В Харькове введен план "Сирена"

Взрывы и стрельба: В Харькове введен план "Сирена"
15:58 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:В Харькове объявили план "Сирена" из-за стрельбы и взрывов возле областного дома ребенка.

В Харькове из-за стрельбы и взрыва возле дома по ул. Кузнецкой введена операция "Сирена".

Как информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, 30 января в 13:30 от оператора "102" в полицию поступило сообщение от женщины о том, что возле дома по ул. Кузнецкой несколько минут назад раздались выстрелы и взрыв.

По адресу выехали руководство ГУНП в Харьковской области, Шевченковского отдела полиции, следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления.

По словам очевидцев, с места происшествия уехал автомобиль белого цвета, в котором может находиться пострадавший.

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Сейчас полицией проводится осмотр места происшествия и принимаются меры для установления местонахождения автомобиля.

По городу и области по распоряжению руководства ГУНП в Харьковской области введена полицейская операция "Сирена".

По информации местных СМИ, ЧП произошло возле областного дома ребенка №2.

Напомним, Коммунальные службы сняли незаконно размещенную на билбордах рекламу с пророссийской пропагандой.

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Харьковская область, Стрельба, Нацполиция, План Сирена, Полиция Харьковской области.
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