Самурай: В Украине на границе с ООС задержали мужчину, пытавшегося вывезти катану

Новости Украины:На границе задержали мужчину, который пытался провезти катану на временно оккупированную территорию.

Мужчина вез в багажнике автомобиля "ВАЗ" самурайский меч - катану на временно оккупированную территорию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"В КПВВ "Новотроицкое" пограничники обнаружили меч катану. Холодное оружие, характерное для японских самураев, вез в багажнике автомобиля "ВАЗ" мужчина, который ехал на временно оккупированную территорию Украины. После того, как обзорная группа пограничников и представителей ГФСУ обнаружила скрытое оружие, меч и его владельца передали сотрудникам полиции", - говорится в сообщении.

Указано, что в территориальном подразделении Национальной полиции зарегистрировано сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Проводятся соответствующие процессуальные действия.

Как сообщалось ранее, из Украины в Великобританию пытались вывезти старинные наконечники копий и ножи.