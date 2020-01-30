Необычный багаж: В "Борисполе" на рейсе до Кабула обнаружили контрабанду

Новости Украины:В "Борисполе" пограничники обнаружили контрабандные детали от самолета Boeing.

В Международном аэропорту "Борисполь" пограничники обнаружили при осмотре самолета пакет с запчастями от самолета Boeing. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Необычный багаж обнаружили вчера пограничники совместно с сотрудниками таможни при осмотре воздушного судна в пункте пропуска "Борисполь". Пограничный наряд, который осуществляет осмотр транспортных средств, заметил пакет на борту самолета, следовавшего в Кабул. В результате, пограничники достали из коробки запчасти к крылу самолета Boeing, которые перемещались с нарушением таможенных правил", - указано в сообщении.

Указано, что пока деталь изъято, а за нарушение таможенного законодательства сотрудники таможни составили протокол по ст. 472 МКУ "Недекларирование товаров, транспортных средств коммерческого назначения".

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