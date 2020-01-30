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В штабе ООС заявили о размещении террористами гаубиц на линии отвода вооружения

В штабе ООС заявили о размещении террористами гаубиц на линии отвода вооружения
17:49 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter.com

Новости Украины:В ООС заявили, что боевики продолжают грубо нарушать Минские договоренности, размещая военную технику.

Боевики на Донбассе продолжают грубо нарушать Минские договоренности, размещая военную технику с нарушением линий отвода вооружения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, передает УНН.

"Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что вооруженные формирования Российской Федерации продолжают грубо нарушать Минские договоренности, размещая военную технику с нарушением линий отвода вооружения", - говорится в сообщении. 

Так, в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 29 января 2020 года обнародована информация, что 27 января БПЛА малого радиуса действия на неподконтрольной правительству Украины территории Луганской области зафиксировал 4 самоходные гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм) вблизи населенного пункта Богдановка и 2 буксируемые гаубицы (вероятно Д-30 "Жаба", 122 мм) в населенном пункте Новогригорьевка.

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"Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон отмечает, что своими действиями вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз демонстрируют нежелание соблюдать Минские договоренности", - отмечают в штабе ООС.

Как сообщалось ранее, в результате вражеских обстрелов 30 января на Донбассе получил ранения один украинский военнослужащий.

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Украина, Боевики, Донбасс, ООС.
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