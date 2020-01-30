В Киевской области разоблачили чиновников, завладевших землями заповедника стоимостью 1 млрд

Новости Украины:Правоохранители Киева разоблачили факт незаконного завладения чиновниками государственными землями заповедника.

Правоохранители разоблачили факт незаконного завладения чиновниками государственными землями природно-заповедного фонда оценочной стоимостью почти 1 млрд гривен, которые находятся в элитном районе под Киевом. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Оперативники спецслужбы установили, что руководство районного отделения госгеокадастра и райгосадминистрации Обуховского района Киевской области незаконно перевели из государственной в частную собственность 23 земельных участка общей площадью 42 гектара. Земли, которые находятся в ландшафтном заказнике местного значения "оз. Конча" и относятся к природно-заповедному фонду Украины, были переоформлены на физических лиц, связанных с заказчиком противоправного отчуждения.

По материалам Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины, Территориальным управлением ГБР в Киеве совместно со столичной прокуратурой зарегистрировано уголовное производство по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Печерским районным судом в Киеве наложены аресты на 23 земельных участка ориентировочной оценочной стоимостью 930 миллионов гривен, что не дало злоумышленникам осуществить их перепродажу.

Сейчас принимаются процессуальные меры по возврату незаконно отчужденных земельных участков в государственную собственность. Продолжается досудебное следствие.

Как сообщалось ранее, президенту Национальной академии аграрных наук Украины и еще 4 должностным лицам учреждения сообщено о подозрении в причастности к незаконному отчуждению 15 га особо ценных земель.