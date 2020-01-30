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Туберкулезный менингит: В Запорожской области умерла девочка, ученица 2 класса

Туберкулезный менингит: В Запорожской области умерла девочка, ученица 2 класса
20:35 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter.com

Новости Украины:В Запорожской области от туберкулезного менингита умерла девочка, ученица 2 класса.

В Каменке-Днепровской, что в Запорожской области, около двух недель назад умерла девочка, ученица 2 класса. Уже в больнице у нее диагностировали туберкулезный менингит. Как стало известно корреспонденту УНН из собственных источников, мать троих детей привела домой мужчину, который был в местах лишения свободы.

Некоторое время мужчина жил вместе с семьей. Очевидно, именно от него заразилась вся семья. Кроме одного мальчика, который учится в шестом в классе - у него оказался иммунитет.

После того, как умерла девочка и врачи обнаружили болезнь у матери и еще одного сына - женщину с парнем госпитализировали в противотуберкулезный диспансер в Запорожье.

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Парень, который не заразился пока продолжает ходить в школу. На уровне местной власти решается вопрос относительно вероятного перевода школы на карантин.

Как сообщалось ранее, в Украине более 400 детей болеют туберкулезом.

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Украина, Туберкулез, Запорожье.
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