Во Львове двое детей и мужчина отравились угарным газом

Новости Украины:Во Львове в результате отравления угарным газом в больницу госпитализировали трех человек, среди которых двое детей.

Во Львове двое детей и взрослый отравились угарным газом.

Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты граждан Львовской ОГА.

Как отмечается, ЧП произошло по вул. Замарстыновская, в частном жилом доме отравились, предположительно, угарным газом 3 человека, в том числе 2 ребенка (2014 и 2015 года рождения), которых в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения Львова.

Сообщается, что дом оборудован газовым котлом и двумя ПГ-4. Работниками ПАО “Львовгаз” временно прекращена подача газа в дом, где произошло ЧП. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, во Львовской области в результате отравления угарным газом были госпитализированы три человека, среди которых один ребенок.