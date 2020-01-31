Во Львове двое детей и мужчина отравились угарным газом

Во Львове двое детей и взрослый отравились угарным газом.
Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты граждан Львовской ОГА.
Как отмечается, ЧП произошло по вул. Замарстыновская, в частном жилом доме отравились, предположительно, угарным газом 3 человека, в том числе 2 ребенка (2014 и 2015 года рождения), которых в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения Львова.
Сообщается, что дом оборудован газовым котлом и двумя ПГ-4. Работниками ПАО “Львовгаз” временно прекращена подача газа в дом, где произошло ЧП. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, во Львовской области в результате отравления угарным газом были госпитализированы три человека, среди которых один ребенок.