Скачать
Пятница, 31.01.2020
Визит госсекретаря США в Киев: о чем говорили Зеленский и Помпео
Визит госсекретаря США в Киев: о чем говорили Зеленский и Помпео
Британия не будет вводить безвиз с Украиной после Brexit
Британия не будет вводить безвиз с Украиной после Brexit
Украинская тяжелоатлетка Деха завоевала "золото" Кубка мира в Риме
Украинская тяжелоатлетка Деха завоевала "золото" Кубка мира в Риме
50 Сent получил звезду на "Аллее славы": успех артиста
50 Сent получил звезду на "Аллее славы": успех артиста

Пострадала школьница: В Харькове судят мужчину за изнасилование малолетней девочки

Пострадала школьница: В Харькове судят мужчину за изнасилование малолетней девочки
14:31 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Харькове суд отправил под стражу мужчину, который изнасиловал школьницу.

В Харьковской области суд отправил в СИЗО мужчину, который подозревается в изнасиловании школьницы. Об этом сообщает прокуратура в Харьковской области.

"Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении харьковчанина, который изнасиловал малолетнюю девочку и нанес ей телесные повреждения (ч. 2 ст. 125, ч. 4 ст. 152 УК Украины)", - сказано в сообщении.

Начальник отдела прокуратуры Валерий Лялюк предоставил информацию, что во время досудебного расследования установлено: в сентябре 2019 года 34-летний харьковчанин совершил нападение на малолетнюю девочку, которая возвращалась из школы, и, применяя физическую силу, изнасиловал ее.

Агрессивные посетители: В Киеве хулиганы разгромили пиццерию

Правоохранительными органами в течение суток личность преступника установлена и применена к нему меру пресечения в виде содержания под стражей. Следственным путем вина подозреваемого была доказана в полном объеме. 

Сейчас обвинительный акт в отношении 34-летнего харьковчанина направлен в суд для рассмотрения по существу по ч. 2 ст. 125, ч. 4 ст. 152 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение, повлекшее кратковременное расстройство здоровья, изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Прокуратура, Харьков, Изнасилование, Школьница.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 ПАСЕ признала РФ "стороной в Минских соглашениях": принята резолюция
02 Nissan закрывают заводы и увольняют всех сотрудников: подробности
03 Пора прощаться: 5 трендов в мире моды, о которых нужно забыть
04 ТОП 10 самых надежных и недорогих машин с автоматической коробкой (Фото)
05 Итоги дня 30 января: санкции против РФ, Грымчака освободили из-под стражи, эпидемия коронавируса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Уханьский коронавирус: В мире зафиксировали уже 9820 случаев заражения
Пораженных коронавирусом в мире уже 9820
ВОЗ не считает Украину страной со слабой медицинской системой
ВОЗ не считает Украину страной со слабой медицинской системой
В Украине обнародовали закон о зарплатах госслужащих
В Украине обнародовали закон о зарплатах госслужащих
Солистка Время и Стекло сменила имидж (Фото)
Солистка Время и Стекло сменила имидж (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь