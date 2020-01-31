Пострадала школьница: В Харькове судят мужчину за изнасилование малолетней девочки

Новости Украины:В Харькове суд отправил под стражу мужчину, который изнасиловал школьницу.

В Харьковской области суд отправил в СИЗО мужчину, который подозревается в изнасиловании школьницы. Об этом сообщает прокуратура в Харьковской области.

"Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении харьковчанина, который изнасиловал малолетнюю девочку и нанес ей телесные повреждения (ч. 2 ст. 125, ч. 4 ст. 152 УК Украины)", - сказано в сообщении.

Начальник отдела прокуратуры Валерий Лялюк предоставил информацию, что во время досудебного расследования установлено: в сентябре 2019 года 34-летний харьковчанин совершил нападение на малолетнюю девочку, которая возвращалась из школы, и, применяя физическую силу, изнасиловал ее.

Правоохранительными органами в течение суток личность преступника установлена и применена к нему меру пресечения в виде содержания под стражей. Следственным путем вина подозреваемого была доказана в полном объеме.

Сейчас обвинительный акт в отношении 34-летнего харьковчанина направлен в суд для рассмотрения по существу по ч. 2 ст. 125, ч. 4 ст. 152 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение, повлекшее кратковременное расстройство здоровья, изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет.