Потери среди боевиков: В штабе ООС подсчитали колличество жертв среди террористов

Новости Украины:В штабе ООС подсчитали колличество потерь среди боевиков.

По данным разведки, на Донбассе в январе 2020 года были уничтожены 27 боевиков, ранены 56 человек. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"По данным разведки, потери российско-оккупационных войск в течение января 2020 года составили: необратимыми - 27 человек; ранеными и травмированными - 56 человек; вооружения и военной техники - 5 единиц (2 автомобиля "Урал", 2 БПЛА и один миномет)", - сообщили в пресс-центре.

В штабе ООС отметили, в случае угрозы жизни и здоровью, захват территорий, прорыва вражеских разведывательно-диверсионных групп военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику.

Объединенные силы продолжают выполнять боевые задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Как сообщалось ранее, по данным разведки, боевики с привлечением всех местных медиа-ресурсов через военные комиссариаты осуществляют сбор данных о лицах, которые могут подлежать принудительному призыву на военную службу.