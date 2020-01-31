Скачать
Пятница, 31.01.2020
Предотвратить эпидемию коронавируса: Зеленский поставил задание правительству
Предотвратить эпидемию коронавируса: Зеленский поставил задание правительству
В России обнаружили двух больных коронавирусом
В России обнаружили двух больных коронавирусом
Украинская тяжелоатлетка Деха завоевала "золото" Кубка мира в Риме
Украинская тяжелоатлетка Деха завоевала "золото" Кубка мира в Риме
50 Сent получил звезду на "Аллее славы": успех артиста
50 Сent получил звезду на "Аллее славы": успех артиста

Потери среди боевиков: В штабе ООС подсчитали колличество жертв среди террористов

Потери среди боевиков: В штабе ООС подсчитали колличество жертв среди террористов
15:59 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter.com

Новости Украины:В штабе ООС подсчитали колличество потерь среди боевиков.

По данным разведки, на Донбассе в январе 2020 года были уничтожены 27 боевиков, ранены 56 человек. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"По данным разведки, потери российско-оккупационных войск в течение января 2020 года составили: необратимыми - 27 человек; ранеными и травмированными - 56 человек; вооружения и военной техники - 5 единиц (2 автомобиля "Урал", 2 БПЛА и один миномет)", - сообщили в пресс-центре.

В штабе ООС отметили, в случае угрозы жизни и здоровью, захват территорий, прорыва вражеских разведывательно-диверсионных групп военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику.

Помощь Донбассу: в ООН заявили о сборе средств

Объединенные силы продолжают выполнять боевые задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Как сообщалось ранее, по данным разведки, боевики с привлечением всех местных медиа-ресурсов через военные комиссариаты осуществляют сбор данных о лицах, которые могут подлежать принудительному призыву на военную службу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Террористы, Жертвы, Боевики, Донбасс, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 ПАСЕ признала РФ "стороной в Минских соглашениях": принята резолюция
02 Пора прощаться: 5 трендов в мире моды, о которых нужно забыть
03 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 1 февраля
04 Nissan закрывают заводы и увольняют всех сотрудников: подробности
05 ТОП 10 самых надежных и недорогих машин с автоматической коробкой (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Италии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса
В Италии объявили ЧП из-за коронавируса
В Украине выросло минимальное пособие по безработице
В Украине выросло минимальное пособие по безработице
В Украине обнародовали закон о зарплатах госслужащих
В Украине обнародовали закон о зарплатах госслужащих
Atlas Weekend 2020 огласил еще одного хедлайнера
Atlas Weekend 2020 огласил еще одного хедлайнера
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь