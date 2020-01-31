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Взрыв в многоэтажке: В Киевской области расследуют причины, есть пострадавший

Взрыв в многоэтажке: В Киевской области расследуют причины, есть пострадавший
16:30 Сегодня Телеграф УНН Фото: kv.npu.gov.ua

Новости Украины:В Киеве произошел взрыв в многоэтажке, в результате пострадал 60-летний мужчина.

В городе Обухов Киевской области произошел взрыв в многоэтажке, в результате чего ожоги получил 60-летний мужчина. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киевской области.

"Чрезвычайная ситуация произошла сегодня после обеда в городе Обухов, к счастью обошлось без пострадавших. Правоохранители выяснили, что взорвалась газовая плита в квартире 60-летнего мужчины. Он получил ожоги ушей и шеи", - говорится в сообщении.

Газовая служба сообщила, что мужчина поставил чайник, вода закипела и закрыла огонь, через некоторое время, когда он попытался заново поджечь конфорку - газ взорвался.

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На месте работает полиция Киевской области и сотрудники ГСЧС. Решается вопрос о правовой квалификации события.

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Киев, Украина, Взрыв, Жертвы, Обухов, ГУНП.
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