Люди под завалами: В Петербурге обрушилась кровля арены во время демонтажа

Во время демонтажа спортивно-концертного здания рухнула кровля, под завалами может находится рабочий.

Кровля здания спортивно-концертного комплекса "Петербургский" рухнула во время демонтажа, под завалами может находиться рабочий. Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС по городу, пишет УНН со ссылкой также на местное издание "Фонтанка".

"Во время производства работ по демонтажу крыши СКК произошло обрушение конструкций. Площадь (обрушения) неизвестна. Предположительно, под завалами может находиться один рабочий. МЧС России проводит поисково-спасательные работы", — уточнили в ведомстве.

Один человек, предположительно, погиб при демонтаже крыши СКК в Петербурге, отмечают местные СМИ.

Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что при обрушении есть пострадавшие. На видеозаписи инцидента, опубликованной изданием "Фонтанка", видно, что при демонтажных работах один рабочий, находившийся на крыше, при обрушении не успел зацепиться за строительное оборудование и упал.

СКК "Петербургский" был построен рядом с Московским парком Победы в 1980 году. Здание цилиндрической формы опоясывают 56 несущих колонн, на пандусе главного входа установлены скульптурные композиции "Искусство" и "Спорт".

По информации на сайте СКК, научно-техническое общество Франции в 1988 году, к столетию возведения Эйфелевой башни в Париже, создало список величайших инженерных достижения XX века.

Наряду с туннелем под Ла-Маншем, норвежской платформой для добычи нефти со дна Северного моря и транспортной эстакадой, соединившей все острова Японии, в число шедевров попал и петербургский СКК благодаря гигантскому пролету в 160 м, перекрытому тонкой стальной оболочкой.

В начале 2019 года в КГИОП поступила общая заявка петербургского отделения ВООПИиК и городского Союза архитекторов на включение спортивно-концертного комплекса “Петербургский” в реестр объектов культурного наследия. Комитет отказал, сославшись на то, что на тот момент со времени постройки комплекса не прошло 40 лет, и этот статус может быть присвоен зданию не раньше чем в 2020 году, согласно закону об объектах культурного наследия.