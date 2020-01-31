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Ночное ДТП: В Винницкой области водитель-подросток въехал в дерево, погиб человек

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Ночное ДТП: В Винницкой области водитель-подросток въехал в дерево, погиб человек
12:04 Сегодня Телеграф УНН Фото: vn.npu.gov.ua

Новости Украины:В Винницкой области несовершеннолетний водитель столкнулся с деревом, погиб пассажир легковушки.

В Винницкой области в результате столкновения легкового автомобиля с деревом погиб один человек. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области. 

Авария произошла 30 января, около 23.40, в селе Мытки. 

Несовершеннолетний 14-летний водитель Lada, житель Барского района, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части дороги где столкнулся с деревом.

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Вследствие ДТП 26-летний пассажир легковушки от полученных травм погиб на месте. 

 

Водитель и еще один 21-летний пассажир доставлены в хирургическое отделение районной больницы.

Полицейские устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

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Следствием начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего). За такое правонарушение предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы. 

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ДТП, Винница, Авария, Жертвы, ГУНП.
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