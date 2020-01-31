Ночное ДТП: В Винницкой области водитель-подросток въехал в дерево, погиб человек

Новости Украины:В Винницкой области несовершеннолетний водитель столкнулся с деревом, погиб пассажир легковушки.

В Винницкой области в результате столкновения легкового автомобиля с деревом погиб один человек. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

Авария произошла 30 января, около 23.40, в селе Мытки.

Несовершеннолетний 14-летний водитель Lada, житель Барского района, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части дороги где столкнулся с деревом.

Вследствие ДТП 26-летний пассажир легковушки от полученных травм погиб на месте.

Водитель и еще один 21-летний пассажир доставлены в хирургическое отделение районной больницы.

Полицейские устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

Следствием начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего). За такое правонарушение предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы.