Ночное ДТП: В Винницкой области водитель-подросток въехал в дерево, погиб человек

В Винницкой области в результате столкновения легкового автомобиля с деревом погиб один человек. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.
Авария произошла 30 января, около 23.40, в селе Мытки.
Несовершеннолетний 14-летний водитель Lada, житель Барского района, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части дороги где столкнулся с деревом.
Вследствие ДТП 26-летний пассажир легковушки от полученных травм погиб на месте.
Водитель и еще один 21-летний пассажир доставлены в хирургическое отделение районной больницы.
Полицейские устанавливают причины и обстоятельства ДТП.
Следствием начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего). За такое правонарушение предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы.