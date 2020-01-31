В Киеве водитель насмерть сбил мужчину и скрылся

Новости Украины:Полицейские не смогли установить ни авто, которое сбило пешехода, ни свидетелей аварии.

В Киеве вечером в четверг, 30 января, по улице Академика Заболотного автомобиль насмерть сбил пешехода и скрылся с места аварии.

Как сообщает Информатор, ДТП произошло вблизи Табачной фабрики. Неизвестный автомобиль сбил мужчину, который от полученных травм умер на месте до приезда скорой.

По предварительной информации, мужчина переходил дорогу, когда его сбил неизвестный автомобиль. Предварительно, авто двигалось по улице Заболотного в сторону Столичного шоссе.

"Такой вывод сделали исходя из травм, которые были характерны последствиям ДТП", — говорится в сообщении.

Где именно переходил дорогу погибший — неизвестно. Тело лежало в 25 метрах от пешеходного перехода.

Полицейские не смогли установить ни авто, которое сбило пешехода, ни свидетелей аварии. На дороге остались лишь мелкие осколки стекол.

Напомним, в Киеве из-под троллейбуса с помощью спецтехники извлекли тело мужчины, которое позже передали правоохранителям.

В Печерском районе Киева произошла серьезная авария с участием двух автомобилей – Toyota Land Cruiser и Fiat Doblo.