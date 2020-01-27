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В центре Киева Toyota на скорости снесла столб

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В центре Киева Toyota на скорости снесла столб
07:32 Сегодня Телеграф Информатор Фото: Информатор

Новости Украины:В Киеве на улице Бойчука Toyota Land Cruiser на перекрестке с улицей Подвысоцкого задела Fiat Doblo и влетела в электроопору.

В Печерском районе Киева произошла серьезная авария с участием двух автомобилей – Toyota Land Cruiser и Fiat Doblo. Об этом сообщает Информатор в субботу, 25 января.

Так, на перекрестке улиц Бойчука и Подвысоцкого внедорожник Toyota задел Fiat и влетел в электроопору. В результате ботонный столб упал на проезжую часть.

Водителя внедорожника госпитализировали с незначительными травмами головы. Больше никто не пострадал.

Столб упал на дорогу и полностью перекрыл две полосы движения по направлению в сторону бульвара Леси Украинки. Также над проезжей частью повисли провода. Поэтому правоохранители регулировали движение, чтобы обеспечить безопасность водителей и пешеходов. А на Бойчука образовалась тянучка.

Коммунальщики оперативно преступили к ликвидации последствий аварии. На месте работали пять машин аварийной службы, медики, патрульные и следственно-оперативная группа. Детали случившегося устанавливаются.

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Напомним, 26 января, в субботу вечером недалеко от Киева на Броварской трассе случилась авария, один автомобиль перевернулся, а второй отбросило в кювет. Вследствие инцидента погибла женщина.

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Киев, ДТП, Авария, Происшествие, Столб, электроопора.
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